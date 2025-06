1 Am Dienstag, 24. Juni, wird in Winnenden der Opfer der Amoktat im österreichischen Graz gedacht. Foto: Gottfried Stoppel

Mit der Gedenkveranstaltung an diesem Dienstag soll Solidarität und Mitgefühl gegenüber den betroffenen Menschen nach dem Amoklauf in Graz zum Ausdruck gebracht werden.











Am Dienstag, 24. Juni, zwei Wochen nach der Amoktat an der Schule in Graz, findet um 17. 30 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Gebrochenen Ring im Winnender Stadtgarten (Rems-Murr-Kreis) statt. Ein 21-Jähriger tötete in einem Gymnasium in Graz neun Menschen und dann sich selbst. Später erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen.