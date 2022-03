20 Er bestimmt derzeit die Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart: Thomas Hitzlsperger. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Abgang von Thomas Hitzlsperger als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart sorgt auch im Netz für Diskussionen. Viele Fans trauern dem Meisterspieler von 2007 nach, andere ziehen eine kritische Bilanz.















Link kopiert

Am Ende ging es dann doch schneller als von vielen erwartet: Thomas Hitzlsperger wird an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart verabschiedet und übergibt vorzeitig an Alexander Wehrle, der ab Montag am Wasen übernimmt. Der Abschied des 39-Jährigen wird auch auf Twitter viel diskutiert.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die Hitz-Bilanz – Tops und Flops einer intensiven Zeit

Die Mehrzahl der Fans zieht dabei eine positive Bilanz der rund dreijährigen Amtszeit Hitzlspergers in der Stuttgarter Chefetage.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Thomas Hitzlspergers Blitz-Abschied – und was dahinter steckt

Es gibt aber auch andere Stimmen, die kritisch auf das Wirken Hitzlspergers zurückblicken – und an den offen ausgetragenen Machtkampf mit Präsident Claus Vogt erinnern.

Andere wiederum sehen in Vogt den Hauptverantwortlichen für die Unruhen der zurückliegenden Zeit und hätten sich einen Verbleib von Thomas Hitzlsperger beim VfB gewünscht.

Auch über Hitzlsperger Zukunft machen sich viele Gedanken. Gleich mehrere VfB-Fans hoffen, dass an den Gerüchten eines Wechsels zu RB Leipzig nichts dran ist.

In unserem News-Blog zum VfB Stuttgart bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen rund um den Verein mit dem Brustring auf dem Laufenden.