Reaktionen auf Trumps Zollpolitik im Landkreis: Strafzölle: Göppinger Firmen üben sich in Gelassenheit

Strafzölle: Göppinger Firmen üben sich in Gelassenheit

1 Das Bild zeigt einen Mitarbeiter bei Andritz Schuler, der gerade eine Spindel für eine Presse prüft. Für das Unternehmen ziehen die US-Zölle erheblichen bürokratischen Aufwand nach sich. Foto: Schuler

Die aggressive Zollpolitik der USA bereitet auch den Unternehmen im Filstal große Sorgen. Die IHK im Kreis Göppingen beobachtet jedoch, dass viele Firmen abwarten, unaufgeregt weitermachen – und trotzdem auf der Hut sind.











In den USA sind die ersten Zölle in Kraft getreten, die Präsident Donald Trump verhängt hat. Für die meisten Einfuhren in die Vereinigten Staaten gelten ab sofort pauschale Zölle von zehn Prozent. Noch höhere Zölle von 20 Prozent werden künftig für Importe aus Deutschland und der EU verhängt, die Autozölle stiegen auf 25 Prozent. Die Börsen weltweit reagierten mit Kurseinbrüchen auf diese Entwicklung, es droht ein globaler Handelskrieg. Trumps Zollpaket hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft im Kreis Göppingen.