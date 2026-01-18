Reaktionen auf Trumps Zoll-Drohung: Grönländische Ministerin lobt Europa – Macron nennt US-Zölle „inakzeptabel“

Nach der Ankündigung des US-Präsidenten reagieren Grönland sowie weitere betroffene Länder. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nennt Trumps Zusatzzölle „inakzeptabel“.
Eine der bekanntesten Ministerinnen im grönländischen Kabinett hat die Reaktion der betroffenen europäischen Länder auf die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump gelobt. „Ich bin erstaunt über die ersten Reaktionen der anvisierten Länder“, erklärte die Ministerin für mineralische Ressourcen, Naaja Nathanielsen, am Samstag im Onlinedienst Linkedin. „Ich bin dankbar und hoffnungsvoll, dass Diplomatie und Partnerschaft obsiegen werden.“