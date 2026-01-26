Reaktionen auf Teilzeitdebatte: „Es geht Sie einen feuchten Kehricht an“ – Netz tobt nach CDU-Vorstoß

Weil Fachkräfte fehlen, will der Wirtschaftsflügel der Union den Rechtsanspruch auf Teilzeit einschränken. Im Netz machen viele ihrem Ärger Luft – oder sich lustug darüber.
Der Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken, trifft von vielen Seiten auf Unverständnis und Kritik. Auch in den sozialen Medien trifft das Thema einen wunden Punkt. In zahlreichen Postings legen Nutzerinnen und Nutzer ganz unterschiedliche Gründe dar, warum Menschen in Deutschland in Teilzeit gehen. Was klar wird: Für viele geht es bei der Teilzeitarbeit nicht um Lifestyle sondern vielmehr um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.