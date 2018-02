Reaktionen auf Prozess um Diesel-Fahrverbot Kretschmann: Der Bund duckt sich weg

Von Christoph Link und Josef Schunder 22. Februar 2018 - 19:29 Uhr

Nach der Vertragung der Gerichtsverhandlung um mögliche Diesel-Fahrverbote bekräftigt die Landesregierung in Stuttgart bekräftigt ihre Rechtsposition und fordert erneut die Blaue Plakette





Stuttgart - Winfried Hermann (Grüne) verharrte am Donnerstag in seinem Ministerium an der Dorotheenstraße von Stuttgart in einer Warteposition – genauso wie etliche Kamerateams. Die Vertagung der mit Spannung erwarteten Leipziger Gerichtsentscheidung ist im Verkehrsressort mit einiger Überraschung aufgenommen worden, es war „fest“ mit einer Entscheidung gerechnet worden. Zu einer Stellungnahme wollte sich der Landesverkehrsminister nicht durchringen, es fehle noch eine „ordentliche Informationslage“, sagte sein Pressesprecher Edgar Neumann.

Er konnte nur die bekannte Position des Landes wiederholen: Man hoffe, dass die von der Landesregierung beantragte Revision in Leipzig auch Erfolg haben werde. Er wiederholte die auch von den Anwälten des Landes in Leipzig geäußerte Ansicht, dass Fahrverbote schwierig zu kontrollieren seien – allenfalls mit Stichproben. „Wir brauchen eine Regelung durch den Bund. Das wollen wir mit unserer Revisionsklage erreichen.“ Nach wie vor trete die grün-schwarze Landesregierung für die Blaue Plakette ein, die jedem Land die Möglichkeit einräume, ältere Diesel mit hohem Stickoxidausstoß aus den Städten auszuschließen.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Donnerstag – kurz vor Beginn der Gerichtsverhandlung in Leipzig – den Bund noch einmal zur Einführung einer Blauen Plakette aufgefordert. Anders seien neue Fahrverbote zur Luftreinhaltung nicht zu handhaben, nicht zu regeln und nicht zu kontrollieren. „Der Bund duckt sich aber weg“, kritisierte Kretschmann vor Journalisten. Für den Fall, dass die Länder, vorneweg Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, zum Erlass von Fahrverboten ohne Blaue Plakette verurteilt sein sollten, befürchtet er äußerst kostspielige Beschilderungsaktionen. Das wäre seiner Meinung nach mit organisatorisch schier unlösbaren Problemen verbunden – „deshalb hat das Urteil von Leipzig so große Bedeutung“.

Hätten die beiden Länder, die von Verwaltungsgerichten zur Einführung von Fahrverboten auch ohne Blaue Plakette verpflichtet wurden, mit ihren Revisionsanträgen Erfolg, käme nach Kretschmanns Ansicht der Bund bei der Luftreinhaltung unter Druck und müsste letztlich die Blaue Plakette einführen. Für den Fall, dass die Revisionsanträge abgelehnt würden, müssten sich seiner Meinung nach die Bundesländer abstimmen und vergleichbare Regelungen anstreben. Wie das aussehen könnte, hänge auch von der Ausgestaltung des Urteils ab. Die Blaue Plakette, erinnerte der Ministerpräsident, würde den Kommunen Fahrverbote zwar erlauben und ihnen die organisatorischen Möglichkeiten eröffnen, aber keinen Zwang zu Fahrverboten bedeuten.

Letztlich wären nach Kretschmanns Überzeugung auch nur sehr wenige Autofahrer betroffen. Nach jetzigem Stand würden in Stuttgart schon 70 Prozent der Autos diese Plakette erhalten, sagte er, nämlich alle Benziner der Abgasnormen Euro 3 bis 6 sowie Diesel mit Euro 6. Beziehe man „upgegradete Euro-5-Fahrzeuge“ ein, wäre die Quote der fahrberechtigten Kfz noch höher. Dann würde man über „extrem kleine Restfahrverbote“ reden. Das Land und die Landeshauptstadt streben an, Fahrverbote erst einzuführen, wenn 80 Prozent der Fahrzeuge für die Blaue Plakette tauglich sind. Nach heutigem Stand könnte das 2020 der Fall sein.

Über den Zeitpunkt, wann Fahrverbote in Kraft treten könnten, kann angesichts der unsicheren Rechtslage nur spekuliert werden. Am raschesten wäre dies möglich, wenn das Leipziger Gericht nächste Woche die Revision zurückweisen und den Verwaltungsgerichten in Stuttgart und Düsseldorf recht geben würde. In jedem Falle, so heißt es im Verkehrsministerium, müsse ein neuer Luftreinhalteplan aufgestellt werden, dafür bedürfe es einer Phase der Auslegung, der Anhörung sowie der technischen Umsetzung – sprich des Anfertigens von Schildern. All dies könne ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, sagen Insider. Auch eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofes würde zu einer großen Zeitverzögerung führen. Dort könnte sich das Bundesverwaltungsgericht wegen der europäischen Vorgaben zur Luftqualität zunächst Rat einholen.