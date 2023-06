1 In Stuttgart fehlen bezahlbare Wohnungen. Die Neubauzahlen sind 2022 stark zurückgegangen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Tatsache, dass in der Landeshauptstadt 2022 nur noch 775 Wohnungen in Neubauten entstanden sind (41,3 Prozent weniger als 2021) , wird von Marktbeobachtern sehr unterschiedlich interpretiert. Der Eigentümerverein Haus und Grund Stuttgart sagt, der unlängst noch vorhandene Druck am Wohnungsmarkt habe „spürbar nachgelassen“, trotz des Zuzugs von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine liege die Einwohnerzahl mit rund 610 000 in Stuttgart auf „stabil niedrigem Niveau“. Die niedrigen Fertigstellungszahlen seien daher „deutlich weniger dramatisch zu beurteilen, als dies noch in den Vorjahren geboten war“.