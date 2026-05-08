Reaktion auf YouTube-Kommentare: Graue Haare? Barbara Schöneberger bleibt lieber blond

Barbara Schöneberger zeigt sich auf YouTube ungestylt - und kassiert prompt Fragen zu ihrem grauen Haaransatz. Die Moderatorin hat darauf eine klare Antwort: frisch gefärbt und mit Humor.

Barbara Schöneberger (52) hat seit Ende April einen eigenen YouTube-Kanal - und damit auch ein neues Publikum, das sich offenbar ganz besonders für eines interessiert: die Haarfarbe der Moderatorin. Auf "Barbara - Schöneberger wird's nicht" gibt die Moderatorin Einblicke in ihren Alltag, ungeschminkt und ohne gewohnt glamouröses Styling. Das Ergebnis: eine Flut von Kommentaren zu ihrem grauen Haaransatz.

Wie Schöneberger in einem neuen Instagram-Reel berichtet, drehte sich die Hälfte aller Fragen, die sie auf YouTube erhielt, um genau dieses Thema. "Von 800 Fragen gingen 500 um meine Haarfarbe", erzählt sie sichtlich belustigt. Ob sie ihr Grau nun herauswachsen lasse, wollten die Zuschauer wissen - eine Frage, die die Moderatorin offenbar nachhaltiger beschäftigt als gedacht. Zumindest genug, um darauf zu reagieren.

Frisch vom Friseur

Und ihre Antwort? Die gibt Schöneberger nicht schriftlich, sondern sichtbar: Im Video präsentiert sie sich mit perfekt gestylter, frisch gefärbter Blondmähne. "Nein, ich war gerade beim Friseur", verkündet sie in singendem Tonfall. Wer bei der Entertainerin also auf eine Grau-Wende gehofft hatte, wird also vorerst enttäuscht.

Und sie treibt den Witz noch weiter: "Weil ich ja jetzt bei YouTube bin, muss ich natürlich immer schick aussehen. Man wird ja unheimlich viel angesprochen auf der Straße. Ah, da kommt ja schon wieder der Nächste ...", sagt sie schmunzelnd und nimmt damit die gesamte Aufregung um ihren Haaransatz elegant auf die Schippe.

Kein Grau in Sicht - zumindest vorerst

Damit aber auch wirklich kein Zweifel bleibt, setzt sie unter das Video noch eine schriftliche Klarstellung: "Nein, ich habe noch nicht vor, dauerhaft grau auf dem Kopf zu sein." Spätestens bei ihrem nächsten großen Live-Auftritt können sie sich alle davon überzeugen. Am Samstag, 16. Mai, ist Schöneberger ab 20:15 Uhr im Ersten bei "Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown" zu sehen.