Reaktion auf YouTube-Kommentare: Graue Haare? Barbara Schöneberger bleibt lieber blond

Barbara Schöneberger zeigt sich auf YouTube ungestylt - und kassiert prompt Fragen zu ihrem grauen Haaransatz. Die Moderatorin hat darauf eine klare Antwort: frisch gefärbt und mit Humor.
Barbara Schöneberger (52) hat seit Ende April einen eigenen YouTube-Kanal - und damit auch ein neues Publikum, das sich offenbar ganz besonders für eines interessiert: die Haarfarbe der Moderatorin. Auf "Barbara - Schöneberger wird's nicht" gibt die Moderatorin Einblicke in ihren Alltag, ungeschminkt und ohne gewohnt glamouröses Styling. Das Ergebnis: eine Flut von Kommentaren zu ihrem grauen Haaransatz.