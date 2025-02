Reaktion auf Trumps US-Zölle: Scholz: EU wird „auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat US-Präsident Donald Trump im Fall von Zöllen auf EU-Produkte mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Europäische Union sei ein starker Wirtschaftsraum und könne „auf Zollpolitiken mit Zollpolitiken reagieren“, sagte Scholz am Montag bei einem informellen EU-Gipfel in Brüssel. „Das müssen und werden wir dann auch tun“, betonte er. Erstes Ziel sei aber eine Verständigung mit Trump.

Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: Wenn die EU „bei Handelsthemen angegriffen würde, müsste sich Europa als selbstbewusste Macht Respekt verschaffen und daher reagieren“, sagte er. Polens Regierungschef Donald Tusk sagte, die EU müsse „alles tun, um diese völlig überflüssigen und dummen Tarifhürden oder Handelskriege zu vermeiden“.

Trump hatte am Samstag per Dekret Zölle in Höhe von 25 Prozent für Produkte aus Kanada und Mexiko beschlossen und den Europäern erneut mit ähnlichen Maßnahmen gedroht. Diese könnten Deutschland und insbesondere der Autoindustrie stark schaden.