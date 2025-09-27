Reaktion auf Sparvorschläge: „Da kann man nur noch den Kopf schütteln“ – Kritik am Sparpaket in Marbach

Der Schwimmverein in Marbach (Kreis Ludwigsburg) bemängelt, dass der Hallenbadneubau auf Eis gelegt werden soll. Auch die Schulen fürchten negative Folgen durch die Kürzungen.
Um die verheerende finanzielle Lage der Stadt Marbach in den Griff zu bekommen, hat die Haushaltsstrukturkommission ein erstes dickes Sparpaket geschnürt. Der Rotstift soll demnach breitflächig angesetzt werden. Unter anderem wird vorgeschlagen, den angedachten Neubau des Hallenbads auf Eis zu legen, das Budget der Schulen um 30 Prozent zu kürzen und die Vereinsförderung um fast die Hälfte zu reduzieren. Allerdings muss sich erst zeigen, ob der Gemeinderat die Vorschläge mitträgt. Denn der Aufschrei ist groß.