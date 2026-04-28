Wie Bienen mit dem Wetter ihre Farbe verändern

Eine nordamerikanische Bienenart passt sich den Umgebungsbedingungen an. Je nach Trockenheit oder Nässe schimmert der Panzer blaugrün bis gelb-rot. Wozu dieser Effekt dient, können die Fachleute bisher nicht sagen.
Eine bestimmte Bienenart ändert ihre Farbe je nach Wetter. Ein Forscherteam hat am Beispiel der nordamerikanischen Biene Agapostemon subtilior nachgewiesen, dass die Farbe der Tiere von der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung abhängt. Dabei handelt es sich um einen passiven Effekt der Insekten, wodurch die Farben des Körpers variieren.