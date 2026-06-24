Marc Terenzi will einen Song als Entschuldigung an seine Tochter schreiben. Doch Summer Terenzi reagiert auf Instagram mit einer wütenden Abrechnung - und macht deutlich, dass sie ihrem Vater die reumütigen Worte nicht abnimmt.
Summer Terenzi (20) hat die Versöhnungsversuche ihres Vaters Marc Terenzi (47) öffentlich zurückgewiesen. Nachdem der Sänger angekündigt hatte, einen Entschuldigungssong für seine Tochter zu schreiben, meldete sich die 20-Jährige am Mittwoch in einer Instagram-Story zu Wort - und ließ kein gutes Haar an dem Vorhaben.