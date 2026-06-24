Marc Terenzi will einen Song als Entschuldigung an seine Tochter schreiben. Doch Summer Terenzi reagiert auf Instagram mit einer wütenden Abrechnung - und macht deutlich, dass sie ihrem Vater die reumütigen Worte nicht abnimmt.

Summer Terenzi (20) hat die Versöhnungsversuche ihres Vaters Marc Terenzi (47) öffentlich zurückgewiesen. Nachdem der Sänger angekündigt hatte, einen Entschuldigungssong für seine Tochter zu schreiben, meldete sich die 20-Jährige am Mittwoch in einer Instagram-Story zu Wort - und ließ kein gutes Haar an dem Vorhaben.

"Wow Papa", richtet sich Summer dort in englischer Sprache an ihren Vater, "wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein bedauernswerter Vater du bist. Blödsinn!! Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist offenbar schon seit einem Jahr nüchtern! Warum tauchst du dann nicht auf?"

"Seit 17 Jahren gebe ich dir Chancen"

Den von Marc Terenzi ins Spiel gebrachten Neuanfang lässt die Tochter von Popsängerin Sarah Connor (46) nicht gelten. "Du redest von zweiten Chancen? Seit 17 Jahren gebe ich dir Chancen, dieser Vater zu sein!" Sie habe ihm vergeben und immer wieder gehofft, dass er auftauche.

Besonders deutlich wird Summer beim Rückblick auf ihre Kindheit: "Eine Million Mal hast du mich enttäuscht. Du warst an meinem ersten Schultag nicht da, Papa, und du warst auch an meinem letzten nicht da. Du warst nie da." Ihren Groll versuche sie seit Jahren in einer Therapie zu verarbeiten. Ihr Appell an den Vater fällt unmissverständlich aus: "Also behalte bitte dein blödes Lied in deinen Entwürfen und ändere endlich etwas an dir selbst."

Rückhalt von der Mutter

Sarah Connor stellte sich öffentlich hinter ihre Tochter. Die Sängerin teilte das schriftliche Statement von Summer in ihrer eigenen Instagram-Story - ohne Kommentar, wohl aber als klares Zeichen der Unterstützung. Auslöser des Schlagabtauschs ist Summers Song "Daddy Issues", in dem sie ihre Enttäuschung über den abwesenden Vater verarbeitet. Darin heißt es unter anderem: "Mein Vater wollte nie Kinder. Er war schon immer ein Narzisst."

Marc Terenzi kündigte eigenen Song an

Den Anstoß für Summers Reaktion gab eine Botschaft ihres Vaters. Am vergangenen Dienstag und damit an Summers Geburtstag wandte sich der gebürtige US-Amerikaner auf Instagram an seine Tochter. Er gratulierte ihr und räumte ein, dass es derzeit "eine Menge Dinge gibt, die zwischen uns stehen. Aber ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal, was du tust, ich werde immer hinter dir stehen. Ich bin dein Vater. Und du bist meine Tochter."

Weil es ihm schwerfalle, seine Gefühle in Worte zu fassen, wolle er das tun, was er am besten könne: "Ich habe seit einiger Zeit an etwas gearbeitet. Ich werde es beenden und veröffentlichen. Es ist ein Song, und es ist meine 'Entschuldigung' an dich." Gegenüber "Bild" nannte Terenzi bereits Details: Der Song trage den Titel "Sorry might not ever be enough" ("Eine Entschuldigung reicht möglicherweise nie aus") und solle in den kommenden sechs bis acht Wochen erscheinen.

Marc Terenzi und Sarah Connor waren von 2004 bis 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Ihren 20. Geburtstag feierte Summer mit ihrer Mutter, Bruder Tyler (22) und Sarah Connors Ehemann Florian Fischer (51) in Berlin.