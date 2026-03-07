Reaktion auf Baby-News: Fergie gratuliert Ex Josh Duhamel

Herzlicher Kommentar statt eisigem Schweigen: Fergie hat auf die Schwangerschaftsnews ihres Ex-Mannes Josh Duhamel und dessen Frau Audra Mari reagiert - und zeigt damit, wie gut ihr Co-Parenting funktioniert.

Manche Ex-Paare schaffen es, nach der Trennung ein gutes Verhältnis zu haben. Josh Duhamel (53) und seine frühere Frau Fergie (50) gehören offenbar dazu. Als der "Ransom Canyon"-Schauspieler am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Audra Mari (32) auf Instagram verkündete, dass das zweite Kind auf dem Weg ist, dauerte es nicht lange, bis in den Kommentaren eine prominente Reaktion auftauchte - die seiner Ex.

"Willkommen, du süßes Ding!", schrieb die Sängerin unter Audras Schwangerschaftspost. Kurz, herzlich, unmissverständlich. Ein Kommentar, der mehr über das Verhältnis der beiden Beteiligten aussagt als jedes PR-Statement es je könnte.

Die US-Sängerin und Josh Duhamel waren von 2009 bis zu ihrer Trennung 2017 verheiratet. Die Scheidung wurde 2019 rechtskräftig. Seither verbindet die beiden vor allem ihr Sohn Axl (12), den sie gemeinsam großziehen.

Eine Ehe, die endete - und eine Elternschaft, die blieb

Über die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe hat Josh Duhamel in einem Interview im Podcast "The Skinny Confidential", das erst wenige Tage vor der Schwangerschaftsankündigung erschien, seltene Einblicke gegeben. "Wir sind einfach sehr unterschiedlich", sagte er. "Sie und ich haben einfach unterschiedliche Ansichten über die Welt, und das ist okay." Weiter erklärte er, dass er nichts "bereue" und fügte hinzu: "Wir haben einen wundervollen Sohn."

Dass Josh und Fergie trotz Trennung und Scheidung ein funktionierendes Miteinander pflegen, ist in Hollywood keine Selbstverständlichkeit. Doch für Axl, der in diesem Jahr 13 Jahre alt wird, scheint das Modell zu funktionieren. Beide Elternteile haben mehrfach betont, wie wichtig ihnen eine stabile und respektvolle Umgebung für ihren Sohn ist.

Baby Nummer zwei für Josh und Audra

Für Josh Duhamel und Audra Mari ist es das zweite gemeinsame Kind. Das Paar heiratete 2022 und ist bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Shepherd.