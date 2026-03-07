Reaktion auf Baby-News: Fergie gratuliert Ex Josh Duhamel

Herzlicher Kommentar statt eisigem Schweigen: Fergie hat auf die Schwangerschaftsnews ihres Ex-Mannes Josh Duhamel und dessen Frau Audra Mari reagiert - und zeigt damit, wie gut ihr Co-Parenting funktioniert.
Manche Ex-Paare schaffen es, nach der Trennung ein gutes Verhältnis zu haben. Josh Duhamel (53) und seine frühere Frau Fergie (50) gehören offenbar dazu. Als der "Ransom Canyon"-Schauspieler am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Audra Mari (32) auf Instagram verkündete, dass das zweite Kind auf dem Weg ist, dauerte es nicht lange, bis in den Kommentaren eine prominente Reaktion auftauchte - die seiner Ex.