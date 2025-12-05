Reagieren die Fußballverbände?: Deventer beschäftigt weiter – Petition erlangt immer mehr Aufmerksamkeit

In einem offenen Brief richtet sich ein VfB-Fan an den Bürgermeister von Deventer. Derweil treiben einige Fanclubs eine Petition voran.
Die Vorfälle vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles beschäftigen die Anhänger weiterhin. Während sich ein VfB-Fan mit einem offenen Brief an den Bürgermeister Deventers wendet, treiben einige OFCs der Stuttgarter eine Petition voran, wollen diese auf Bundesebene groß machen. Man will aufrütteln und an Größe gewinnen, um das Thema im Fokus zu halten.