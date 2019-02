1 Tim Mälzer (l.) und Tim Raue holen Profiköche in den Ring Foto: MG RTL D / Morris Mac Matzen

Neben "Kitchen Impossible" werden Tim Mälzer und Tim Raue demnächst in einer weiteren Kochshow zu sehen sein: VOX hat das neue Format "Ready to beef!" angekündigt.

Der TV-Sender VOX setzt weiter auf Sternekoch Tim Mälzer (48). Er geht demnächst neben "Kitchen Impossible" mit einer weiteren Kochshow auf Sendung, wie VOX ankündigte. In dem neuen Format "Ready to beef!" treten "in jeder Folge zwei renommierte Küchenchefs mit ihren Crews aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien in drei Runden gegeneinander an", heißt es. Mälzer fungiert als Gastgeber und Moderator.

Der Clou der Sendung: Zu jeder Runde bekommen die Kontrahenten ähnlich wie in amerikanischen Formaten ein bis zwei für sie unerwartete Produkte, die sie als Hauptzutat in den Gerichten verarbeiten müssen. Unterstützung erhält Tim Mälzer von seinem Kollegen und Freund Tim Raue (44), der mit ihm seit Jahren für "Kitchen Impossible" vor der Kamera steht. Raue alleine ist der Ringrichter. Ein offizieller Starttermin für "Ready to beef!" steht noch nicht fest.