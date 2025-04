Ready or Not: Here I Come: Buffy-Star Sarah Michelle Gellar bei Sequel dabei

Einmal Scream-Queen, immer Scream-Queen: Nachdem sie als "Buffy" zurückkehren wird, hat Sarah Michelle Gellar auch bei der Fortsetzung des Horrorhits "Ready or Not" unterschrieben. Zwei weitere Stars mit Horror-Hintergrund sind ebenfalls dabei.

Sarah Michelle Gellar (48) bleibt ihrem Ruf als Scream-Queen treu. Nachdem sie kürzlich ein Comeback als Vampirjägerin "Buffy" in einer Neuauflage der Serie bestätigt hat, unterschrieb sie nun für die Fortsetzung eines Horrorfilms. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, ist Gellar bei dem Sequel von "Ready or Not" dabei. Die Slasher-Komödie war 2019 ein kleiner Überraschungserfolg.

In "Ready or Not" spielte Samara Weaving (33) eine junge Braut, die in eine wohlhabende Familie einheiratet. Bei der Hochzeitsfeier wird sie im Rahmen eines perversen Versteckspiels von der Sippe ihres Bräutigams gejagt. Denn der Clan ist einst einen Bund mit dem Teufel eingegangen. Nun muss jeder Neuzugang der Familie in einem Ritual getötet werden.

Samara Weaving wird in der Fortsetzung "Ready or Not: Here I Come" als Protagonistin zurückkehren. Welche Rolle Sarah Michelle Gellar verkörpern wird, ist noch nicht bekannt.

Elijah Wood ebenfalls bei "Ready or Not 2" dabei

Neben der "Buffy"-Darstellerin konnten die Macher zwei weitere bekannte Namen mit Horror-Hintergrund gewinnen. Der für Kultschocker wie "Scanners" oder "Die Fliege" bekannte Regisseur David Cronenberg (82) ist genauso dabei wie Elijah Wood (44). Der ehemalige Kinderstar, der seinen endgültigen Durchbruch als Frodo in "Der Herr der Ringe" feierte, hat sich in den letzten Jahren mit seiner Produktionsfirma SpectreVision auf Horror spezialisiert.

Sarah Michelle Gellar wurde 1997 mit einem Horror-Dreierpack bekannt. In diesem Jahr startete nicht nur "Buffy - Im Bann der Dämonen". Im Kino war sie im selben Jahr in den Slasher-Filmen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Scream 2" zu sehen.

In den folgenden Jahren kehrte Gellar immer wieder in das Genre zurück, so in "Der Fluch - The Grudge" oder "The Return". 2026 soll die neue "Buffy"-Serie kommen, in der Sarah Michelle Gellar diesmal die Mentorin einer neuen Vampirjägerin spielen soll.