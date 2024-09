Reacher: Amazon-Serie soll Spin-off bekommen

Der Streamingerfolg "Reacher" bekommt offenbar ein Spin-off. Der geplante Ableger soll sich eines Medienberichts zufolge bereits in der Mache befinden.

Streaming-Nachschub für "Reacher"-Fans: Die Prime-Video-Serie soll nicht nur eine dritte Staffel erhalten, sondern angeblich auch einen Ableger bekommen. Ein Spin-off befinde sich derzeit bereits in der Mache, wie das US-Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf Insider berichtet. Nick Santora (54), der die Hauptserie fürs Fernsehen entwickelt hat und als leitender Produzent sowie Showrunner fungiert, sei auch für das Drehbuch des Ablegers mitverantwortlich.

Details zur Handlung des "Reacher"-Spin-offs gibt es bisher nicht. Im Mittelpunkt soll demnach aber wohl nicht der in der Hauptserie von Alan Ritchson (41) verkörperte Charakter Jack Reacher stehen, sondern die Figur Frances Neagley, die von Maria Sten (34) gespielt wird. Die Schauspielerin ist daneben unter anderem bekannt aus den Serien "Swamp Thing" und "Channel Zero".

Staffel drei bereits offiziell bestätigt

Vermutlich dürfte Reacher damit im Spin-off keine große Rolle spielen. Fans können sich trotzdem auf weitere Auftritte Ritchsons freuen. Prime Video hat bereits vor geraumer Zeit bestätigt, dass eine dritte "Reacher"-Staffel geplant ist.

Im Januar wurde mitgeteilt, dass "Persuader", der siebte Teil der Jack-Reacher-Romanreihe von Lee Child (69), auf der die Serie basiert, die Handlung für die neuen Folgen liefert. Der Streamingdienst bestätigte zudem, dass Sten auch hier wieder neben Ritchson zu sehen sein wird und dass bereits für die neue Staffel in Toronto gedreht werde.

Dass ein Spin-off in der Mache sein soll, kommt nicht von ungefähr. Angaben des Streamingdienstes zufolge lag die "Reacher"-Serie am Erscheinungswochenende der zweiten Staffel im vergangenen Jahr weltweit auf Platz eins der Charts des Dienstes. Das internationale Publikum sei in den ersten drei Tagen nach Erscheinen der zweiten Staffel um 50 Prozent gewachsen.