1 Vereinschef Enrico Sommerweiß (links) und Stellvertreter Matthias Busse. Foto: S. Schlecht/Eibner

Mitten im Ländle, genauer gesagt in Gärtringen im Kreis Böblingen, hat der größte RB Leipzig Fanclub außerhalb Mitteldeutschlands seinen Sitz. Besondere Kennzeichen der Schwabenballisten: Humor, Gelassenheit und ein gewisser Gründergeist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Degerloch am 10. Mai 2014: Abpfiff im Gazi-Stadion auf der Waldau. Der damalige Drittligist RB Leipzig schlägt die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag mit 3:1. Aus der Fankurve der Blauen kommen wüste Beschimpfungen und Schmähgesänge gegen die Gastmannschaft und ihre Fans. Plötzlich reißt sich der kleine Sohn von Enrico Sommerweiß los und geht mitten durch den A- und B-Block in Richtung Ausgang. Um den Hals trägt er einen RB-Leipzig-Schal. „Er ist einfach losgerannt und ich konnte nicht hinterher“, erinnert sich der Vater. Bevor die Situation womöglich eskaliert wäre, nehmen zwei Polizistinnen den Jungen zwischen sich und begleiten ihn sicher durch den brodelnden Hexenkessel.