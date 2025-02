Razzien in Stuttgart und Vaihingen/Enz: Kokain und viel Bargeld: Polizei stoppt Drogenhandel im großen Stil

Es ist ein regelrechtes Netz an Verstecken, das sich zwei Männer im Lauf der Zeit aufgebaut haben sollen. Seit Ende 2019 sollen die 42 und 36 Jahre alten Verdächtigen in der Region Stuttgart im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Dafür gab es offenbar eine umfangreiche Infrastruktur – bis zum Mittwoch.

„Umfangreiche und intensive Ermittlungsarbeit führte die Polizei auf die Spur der beiden Männer sowie mögliche Bunkermöglichkeiten und Rauschgiftverstecke“, heißt es bei den Ermittlern gewohnt nebulös, wenn es um laufende Fälle geht. Jedenfalls hatten sie am Mittwoch reichlich zu tun. Sie durchsuchten insgesamt mehr als ein Dutzend Wohnungen und andere Objekte sowie elf Fahrzeuge in Stuttgart und Vaihingen/Enz.

Hunderttausende Euro Bargeld

Dabei wurden die Beamten reichlich fündig. Sie stießen auf rund 1,5 Kilogramm Kokain, mehrere Hunderttausend Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Ob die beiden Männer allein für die verbotenen Geschäfte verantwortlich sind, wird sich noch zeigen müssen: „Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Komplizen der beiden Tatverdächtigen dauern an“, heißt es bei der Polizei.

Die beiden Verdächtigen wandern erst einmal hinter Gitter. Einer von beiden ist in Stuttgart, der andere in Vaihingen/Enz festgenommen worden. Sie sind noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug gesetzt und die Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat. Nach Angaben der Polizei hatte man seit beinahe einem Jahr in dem Fall ermittelt, bevor man jetzt genug beisammen hatte, um zur tat zu schreiten.