Razzien in der Region Stuttgart: Großer Schlag gegen illegale Hersteller von Shisha-Tabak

1 Massenhaft illegal hergestellter Wasserpfeifentabak in einer Produktionsstätte im Raum Stuttgart. Foto: Zollfahndungsamt Stuttgart

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Zollfahndung haben im Raum Stuttgart drei illegale Produktionsstätten für Shisha-Tabak ausgehoben. Der Steuerschaden geht in die Millionen.











Ein bisschen sieht es aus wie in einer Küche oder einer Backstube. Überall stehen Gefäße, darunter große Rührmaschinen, die auch Bäckereien einsetzen. Dazu Kanister und Päckchen. Nur dass hier hoch professionell Straftaten begangen werden. Eine Bande, die vor allem in der Region Stuttgart, aber auch darüber hinaus agiert und wohl international vernetzt ist, stellt in diesen Räumen illegal Wasserpfeifentabak her.