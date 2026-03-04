Razzien auch in Deutschland: Steuerbetrug mit Luxusautos – über 100 Millionen Euro Schaden

Ermittler starteten in Deutschland und weiteren EU-Ländern eine Razzia wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beim Handel mit Luxusautos. In Berlin wurden über 60 Objekte durchsucht.
In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind Ermittler wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beim grenzüberschreitenden Handel mit Luxusautos zu einer großangelegten Razzia ausgerückt. Allein in Berlin wurden nach Polizeiangaben am Mittwoch über 60 Objekte durchsucht, in der Hauptstadt lag demnach einer der Schwerpunkte der gesamten Aktion. Wie die federführende Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg mitteilte, geht es um mutmaßliche Steuerschäden von mehr als 100 Millionen Euro.