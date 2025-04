Razzia in vier Bundesländern: Schlag gegen Mafia: Festnahmen in Italien und Deutschland

1 Die Polizei nahm bei einem gemeinsamen Einsatz der Polizei in Italien und Deutschland gegen Mafia und organisierte Kriminalität mehrere Personen fest. Foto: dpa/Oliver Berg

In den frühen Morgenstunden nehmen Polizisten in Italien und Deutschland mehrere Personen fest. Ihnen wird eine Verbindung zur Mafia vorgeworfen.











Bei einem gemeinsamen Einsatz der Polizei in Italien und Deutschland gegen Mafia und organisierte Kriminalität sind mehrere Menschen festgenommen worden. In verschiedenen Provinzen in Italien sowie in Baden-Württemberg sei es zu insgesamt 29 Festnahmen gekommen, davon 20 in Italien, teilte die italienische Polizei mit. Den Verdächtigen wird eine Verbindung zur kalabrischen Mafia ‚Ndrangheta vorgeworfen, hieß es weiter.