Razzia in Nordrhein-Westfalen: Fast drei Tonnen gefälschter Shishatabak beschlagnahmt

Bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen hat der Zoll rund 2,7 Tonnen mutmaßlich unversteuerten gefälschten Wasserpfeifentabak beschlagnahmt. Ein 42-Jähriger wurde in einer mutmaßlich illegalen Produktionsstätte in Neuss auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, wie das Zollfahndungsamt Essen und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Insgesamt durchsuchten die Beamten in der vergangenen Woche vier Objekte in Hilden, Mönchengladbach und Neuss.

Neben dem Wasserpfeifentabak beschlagnahmten die Beamten rund 120 Kilogramm mutmaßlich unversteuerten Tabak sowie etwa tausend Liter flüssige und mehr als eine Tonne feste Zutaten für Wasserpfeifentabak. Auch Verpackungsmaterialien und Produktionsmaschinen wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen liefen seit Mai wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Dabei identifizierten die Fahnder den 42-jährigen Hildener als mutmaßlichen Betreiber der als Autowerkstatt getarnten Anlage.

Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der mutmaßliche Steuerschaden wurde auf etwa 126.000 Euro beziffert.