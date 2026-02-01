Razzia in Murrhardt: Waffen und Diebesgut – warum zwei Brüder aus Murrhardt jetzt in Haft sitzen

Eine Detonation vor einer Gaststätte erschütterte Murrhardt im November. Monate später führt eine Spur zu zwei Brüdern – und zu einem Waffenfund, der Fragen aufwirft.
In den frühen Stunden des 6. November wird die beschauliche Ruhe von Murrhardt jäh zerrissen. Ein Sprengkörper detoniert vor der Tür einer Gaststätte in der Fornsbacher Straße, wirbelt Splitter und Fragen auf. Monate später führt eine Spur aus Pulverdampf, gestohlenen Wertsachen und illegalen Waffen direkt zu zwei Brüdern aus der Kleinstadt. Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.