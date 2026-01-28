Illegales Glücksspiel findet oft getarnt in Hinterzimmern statt. Jetzt hat die Stuttgarter Kripo eine Runde in Bad Cannstatt auffliegen lassen – in einem angeblichen Büro.
Erst kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu: Die Kriminalpolizei hat in der Nacht zum Dienstag ein illegales Glücksspiel auffliegen lassen – und dabei auch gleich mehr als 100.000 Euro Bargeld einkassiert. Das Zocken fand nicht etwa im Hinterzimmer einer Kneipe statt – vielmehr war zur Tarnung ein Büro gemietet worden. Ein 42-Jähriger soll an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt die Räumlichkeiten stilecht umfunktioniert haben.