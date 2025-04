Razzia gegen Mafia: Doppelhaushälfte eines Italieners in Höpfigheim durchsucht

Geplante Solarparks im Großraum Stuttgart Korntal-Münchingen schießt scharf gegen die Region

Die Regionalversammlung berät am Mittwoch über die Vorranggebiete für Windkraft-, aber auch Solaranlagen im Raum Stuttgart. Die Stadt Korntal-Münchingen ist in Aufruhr. Kommt es am Ende zum Rechtsstreit?