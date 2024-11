Razzia im Rems-Murr-Kreis: Fahnder finden illegales Tabak-Lager – und Waffen

1 Vom Zoll sichergestellt: mehr eine halbe Tonne unversteuerter Shisha-Tabak Foto: Zollverwaltung/Zoll Stuttgart

Unverhofft kommt oft: Die Zollfahnder gegen Schwarzarbeit suchen im Rems-Murr-Kreis einen Betreiber einer Shisha-Bar und einer Kfz-Werkstatt auf. Und finden mehr als gedacht. Was steckt dahinter?











Dieser Shisha-Tabak wird sich in Rauch auflösen – aber anders als gedacht: Etwa 550 Kilogramm haben Beamte des Hauptzollamts Stuttgart in Firmenräumen eines 35-Jährigen im Rems-Murr-Kreis sichergestellt, offenbar gedacht auch zum Konsum in seiner Shisha-Bar. Doch der Tabak ist unversteuert und dürfte bald amtlich vernichtet werden. Es ist nicht der einzige Fund, den die Fahnder bei ihrer Razzia vor einigen Tagen gemacht haben. Eigentlich waren sie beim Betreiber des Lokals und einer Autowerkstatt wegen des Verdachts der Schwarzarbeit aufgetaucht. Nach Informationen unserer Zeitung steckt wohl aber weitaus mehr dahinter.