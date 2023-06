1 Die Polizei ist in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Reichsbürger vorgegangen – sie sollen auch Ärzte bedroht haben. Foto: dpa/Bodo Schackow

Unter den mutmaßlichen Reichsbürgern, gegen die die Polizei am Mittwochmorgen vorgegangen ist, sollen auch Impfgegner und Coronaleugner sein. Sie sollen Ärzte massiv angegangen sein – auch in Baden-Württemberg.









Die bundesweite Großrazzia gegen eine Gruppierung von Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern hat nach Informationen unserer Zeitung weitere Hintergründe. So sollen die bisher 25 Festgenommenen und ihre Unterstützer nicht nur den Umsturz der Regierung und die Machtübernahme in Deutschland geplant haben. Offensichtlich waren Personen aus ihrem Umfeld in der Vergangenheit auch aktiv bei der Hetze gegen Ärzte, die Impfungen gegen Corona anbieten. Diverse Mediziner sollen massiv bedroht worden sein.