Razzia bei Osmanen Germania Polizei durchsucht Rocker in Baden-Württemberg

Von Franz Feyder 13. März 2018 - 07:40 Uhr

Einsatzkräfte bei der Razzia in Jettingen Foto: Franz Feyder

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen Wohnungen und Geschäftsräume der Osmanen Germania in drei Bundesländern. Auch in der JVA Stuttgart-Stammheim gibt es Durchsuchungen.

Stuttgart/Jettingen - In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsuchen zur Stunde Polizeibeamte Wohnungen und Geschäftsräume sowie Gefängniszellen von Mitgliedern der rockerähnlichen Gruppe Osmanen Germania Box Club. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen.

In Baden-Württemberg werden Objekte in Jettingen bei Nagold, Crailsheim, Mannheim, Gerabronn sowie in den Justizvollzugsanstalten in Offenburg und Stuttgart Stammheim durchsucht. In den beiden Gefängnissen sitzen die Anführer der Osmanen Germania, Mehmet B. sowie Selcuk S. in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen acht Mitglieder der rockerähnlichen Gruppe beginnt am 26. März vor dem Stuttgarter Landgericht.