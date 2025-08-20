Razzia bei Gamescom: Dutzende Verdachtsfälle auf Schwarzarbeit – Großrazzia bei der Gamescom

Der Zoll hat bei der Computerspielmesse Gamescom eine Großrazzia gegen Schwarzarbeit in der Ordner- und Sicherheitsbranche abgehalten.
Kurz nach der Eröffnung hat der Zoll bei der Computerspielmesse Gamescom in Köln eine Großrazzia gegen Schwarzarbeit in der Ordner- und Sicherheitsbranche abgehalten. In fast 50 Fällen gab es Hinweise, dass die Betroffenen von ihrem Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet wurden, wie das Hauptzollamt Köln am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei Arbeitgeber auch nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn gezahlt.