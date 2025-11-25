Razzia auch im Großraum Stuttgart: Sprachschulen wegen gefälschter Zertifikate durchsucht – 15 Festnahmen

Die Stuttgarter Polizei durchsucht am Dienstag unter anderem zwei Sprachschulen. 15 Verdächtige sollen Sprachzertifikate an Zugewanderte ohne ausreichende Kenntnisse verkauft haben.
Polizeibeamte aus Stuttgart haben am Dienstag zwei Sprachschulen, elf Wohnungen und weitere Geschäftsräume im Raum Stuttgart, Heilbronn und Frankfurt am Main durchsucht. Laut der Bundespolizei Stuttgart stehen 15 Personen unter Verdacht, Sprachzertifikate an Zugewanderte ohne ausreichende Sprachkenntnisse verkauft zu haben. Die Tatverdächtigen sollen bis zu 3.000 Euro pro Zertifikat verlangt haben. Die Ermittler gingen von weit über 100 mutmaßlichen Taten aus.