Ray Brooks: Der gewisse Kniff-Star ist mit 86 Jahren gestorben

Er spielte im Film "Der gewisse Kniff" mit und prägte auch viele TV-Serien. Am 9. August ist der britische Schauspieler Ray Brooks gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.
Ray Brooks (1939-2025), Star aus der Liebeskomödie "Der gewisse Kniff" und Erzähler von "Mr. Benn", ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie "BBC" berichtete. Der britische Schauspieler spielte auch in vielen weiteren Produktionen wie "Big Deal", "Taxi!", "EastEnders" und "Coronation Street" mit. Seine Familie teilte dem Sender mit, dass Brooks nach kurzer Krankheit am 9. August gestorben sei. In den vergangenen Jahren habe er an Demenz gelitten.