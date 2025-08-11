Ray Brooks: Der gewisse Kniff-Star ist mit 86 Jahren gestorben

Er spielte im Film "Der gewisse Kniff" mit und prägte auch viele TV-Serien. Am 9. August ist der britische Schauspieler Ray Brooks gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Ray Brooks (1939-2025), Star aus der Liebeskomödie "Der gewisse Kniff" und Erzähler von "Mr. Benn", ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie "BBC" berichtete. Der britische Schauspieler spielte auch in vielen weiteren Produktionen wie "Big Deal", "Taxi!", "EastEnders" und "Coronation Street" mit. Seine Familie teilte dem Sender mit, dass Brooks nach kurzer Krankheit am 9. August gestorben sei. In den vergangenen Jahren habe er an Demenz gelitten.

"Mr. Benn"-Fans wollten immer wieder seine bekannten Worte hören

Brooks wurde am 20. April 1939 in Brighton, Großbritannien, geboren und begann seine Karriere in Film und Fernsehen Anfang der 1960er Jahre mit Auftritten in den Miniserien "Julius Caesar" und "Das geheime Königreich" (1960). Anschließend ergatterte er die Rolle des Terry Mills in der Serie "Taxi!", die von 1963 bis 1964 lief. Etwa zur gleichen Zeit spielte er auch Norman Phillips in der britischen Seifenoper "Coronation Street".

Im Jahr 1965 verkörperte Brooks den erfahrenen Frauenhelden Tolen in dem Film "Der gewisse Kniff" - neben Rita Tushingham, Donal Donnelly und Michael Crawford. Am bekanntesten wurde er in seiner Heimat durch seine Erzählrolle in "Mr. Benn". Brooks sprach die Titelfigur von 1971 bis 1972. Seine Söhne Will und Tom erinnerten gegenüber "BBC": "Obwohl nur 13 Folgen gedreht wurden, wurden sie 21 Jahre lang zweimal jährlich wiederholt." Viele Menschen hätten ihren Vater immer wieder gebeten, den aus der Serie bekannten Slogan "wie von Zauberhand!" (Original: "As if by magic") zu sprechen.

Ray Brooks hatte auch Rollen im Fernsehdrama "Big Deal" und in der Serie "Running Wild". Später spielte er in der Seifenoper "EastEnders" die Rolle des Joe Macer.

Der Schauspieler hinterlässt seine beiden Söhne und seine Frau Sadie Elcombe. Seine Tochter Emma starb 2003.