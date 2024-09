1 Ein 25-jähriger Mann ist in Ravensburg mit einem Messer tödlich verletzt worden. Foto: dpa/David Pichler

Der Streit zwischen zwei Männern in Ravensburg endet tödlich. Die Hintergründe sind weiter unklar. Zuvor soll es bereits Streit gegeben haben.











Nach dem tödlichen Streit unter Asylbewerben in Ravensburg in Oberschwaben ist der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sei daraufhin in ein Gefängnis überstellt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Ravensburg mit. Weitere Angaben machte er nicht.