Ravensburg: Streit am Bahnhof eskaliert – 20-Jährigem wird der Finger abgebissen

1 Einsatzkräfte brachten den 20-Jährigen ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Blutiger Streit am Bahnhof: Bei einer Auseinandersetzung wird der Finger eines Mannes abgetrennt. Was die Polizei zu dem bizarren Vorfall und den Beteiligten sagt.











Ein Mann soll einem 20-Jährigen im Streit den Finger abgebissen haben. Zuvor war es nach Polizeiangaben auf einem Bahnsteig des Ravensburger Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung und einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen Betrunkener gekommen. In deren Verlauf soll ein 29-Jähriger den 20-Jährigen derart in den Finger gebissen haben, dass dieser abgetrennt wurde.