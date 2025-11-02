Ravensburg: Streit am Bahnhof eskaliert – 20-Jährigem wird der Finger abgebissen
1
Einsatzkräfte brachten den 20-Jährigen ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Blutiger Streit am Bahnhof: Bei einer Auseinandersetzung wird der Finger eines Mannes abgetrennt. Was die Polizei zu dem bizarren Vorfall und den Beteiligten sagt.

Ein Mann soll einem 20-Jährigen im Streit den Finger abgebissen haben. Zuvor war es nach Polizeiangaben auf einem Bahnsteig des Ravensburger Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung und einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen Betrunkener gekommen. In deren Verlauf soll ein 29-Jähriger den 20-Jährigen derart in den Finger gebissen haben, dass dieser abgetrennt wurde.

 

Einsatzkräfte fanden in der Nacht auf Samstag am Tatort den abgebissenen Finger und brachten den 20-Jährigen ins Krankenhaus. Ob man dem Mann den Finger im Krankenhaus wieder annähen konnte, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Auch der Auslöser des Streits war weiterhin unklar. Dazu solle am Montag weiter ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt gegen fünf Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung.

 