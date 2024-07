Die Polizei wird wegen eines Streits in einer Wohnung alarmiert. Dort finden die Beamten zufällig eine Cannabis-Plantage, Drogen und griffbereite Messer. Ein Verdächtiger sitzt nun in U-Haft.

Ein 38-Jähriger ist in Ravensburg wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Durch Zufall fand die Polizei nach eigenen Angaben in seiner Wohnung mehrere Dutzend Pflanzen Cannabis, griffbereite Messer und Amphetamin.

Alarmiert wurden die Beamten demnach am Donnerstagabend vergangener Woche eigentlich wegen eines Streits in der Wohnung des Mannes. Dort entdeckten sie den Angaben zufolge etliche Cannabis-Pflanzen und ordneten eine richterliche Durchsuchung an. Zur genauen Menge können wegen laufender Ermittlungen laut einer Polizeisprecherin keine genauen Angaben gemacht werden. Es handele sich insgesamt um weniger als ein Kilo.

Am Freitag wurde der 38-Jährige einem Richter vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln einen Haftbefehl. Der Verdächtige befinde sich seitdem in U-Haft.