Bewaffnete Polizisten stürmen versehentlich die Wohnung einer achtköpfigen Familie. Weshalb sie sich nicht mit einer Entschuldigung zufriedengibt.

Nach dem Einsatz in einer falschen Wohnung in Ravensburg prüft die betroffene Familie rechtliche Schritte gegen die Polizei. „Die Polizei muss nicht nur den Sachschaden aufkommen“, sagte der Anwalt der Familie. Auch für die Traumatisierung müsse die Familie entschädigt werden. Noch knapp eine Woche nach dem Vorfall seien die sechs Kinder der Familie stark belastet. „Der Einsatz bringt sie immer noch aus der Fassung.“

Vergangenen Mittwoch hatten Einsatzkräfte bei einer Durchsuchungsaktion irrtümlich die Wohnung der achtköpfigen Familie gestürmt, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Der Fehler sei sofort aufgefallen, die Maßnahme abgebrochen und eine Entschuldigung ausgesprochen worden.

Polizei will für Sachschaden aufkommen

Laut Polizei waren in dem Mehrfamilienhaus ausschließlich Angehörige des eigentlichen Verdächtigen gemeldet – nicht aber die betroffene Familie. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zu dem Einsatz nicht.

Die syrische Familie, darunter sechs Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren, ist laut ihres Anwaltes durch die schwer bewaffneten Einsatzkräfte in Uniform stark verängstigt worden. Am Abend sei sie vom Malteser Hilfsdienst betreut worden. Die Polizei hat angekündigt, für die entstandenen Schäden aufzukommen und ein Gespräch mit der Familie angeboten.