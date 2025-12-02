Bewaffnete Polizisten stürmen versehentlich die Wohnung einer achtköpfigen Familie. Weshalb sie sich nicht mit einer Entschuldigung zufriedengibt.
Nach dem Einsatz in einer falschen Wohnung in Ravensburg prüft die betroffene Familie rechtliche Schritte gegen die Polizei. „Die Polizei muss nicht nur den Sachschaden aufkommen“, sagte der Anwalt der Familie. Auch für die Traumatisierung müsse die Familie entschädigt werden. Noch knapp eine Woche nach dem Vorfall seien die sechs Kinder der Familie stark belastet. „Der Einsatz bringt sie immer noch aus der Fassung.“