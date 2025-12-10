Ravensburg: Mann versucht Polizisten zu überfahren und kommt in Haft

1 Der Mann soll versucht haben, einen Polizisten zu überfahren. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Mann stiehlt ein Auto und rast in Ravensburg auf einen Polizisten zu. Jetzt ist er in Haft - schon wieder.











Weil er in Ravensburg mit einem gestohlenen Auto versucht haben soll, einen Polizisten zu überfahren und so zu entkommen, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 46 Jahre alte Verdächtige sei erheblich vorbestraft und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie ermitteln wegen versuchten Totschlags. Erst im Mai war der Verdächtige aus einem Gefängnis entlassen worden.