Gefängnisinsasse steckt Bettzeug in Brand und verliert Bewusstsein

1 Der Insasse und eine Vollzugsbeamte wurden mit Rauchvergiftungen in ein nahe gelegnes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

In einer Zelle in der Ravensburger Justizvollzugsanstalt brennt es. Mutmaßlich hat der Insasse das Feuer gelegt. Womit ist zunächst unklar.











Ein Insasse hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg Feuer gelegt. Polizeiangaben zufolge steckte der 20-Jährige seinen Bettbezug in Brand. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen, womit und warum.