1 Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Carsten Rehder

In Ravensburg ist eine 62-Jährige mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden. Die Frau kam offensichtlich durch Gewalteinwirkung ums Leben.

Ravensburg - Eine 62 Jahre alte Frau ist in Ravensburg mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Mittwoch mitteilten, kam die Frau offensichtlich durch Gewalteinwirkung ums Leben. Ein Anwohner alarmierte demnach am Dienstagabend die Polizei. Die Einsatzkräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. In der Nacht seien Spuren am Tatort gesichert worden. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen habe Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen. Das Opfer solle nun obduziert werden, hieß es. Der Tatablauf, mögliche Täter sowie ein Motiv waren zunächst unklar.