Ravensburg Brand in Kirche führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Von red/dpa/lsw 10. März 2018 - 17:21 Uhr

Am Samstagmittag wird die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Ravensburger Altstadt gerufen: Die Sankt-Jodok-Kirche stand in Flammen.





Ravensburg - Mit einem großen Aufgebot der Feuerwehr ist am Samstag ein Brand in der denkmalgeschützten Ravensburger Sankt-Jodok-Kirche gelöscht worden. Ein Brandbekämpfer sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. „Nach ersten groben Schätzungen geht der entstandene Sachschaden in die Millionen“, hieß es bei der Polizei. Den Freiwilligen Feuerwehren Ravensburg, Weingarten und Bad Waldsee sei es aber gelungen, einen Großteil der Kunstgegenstände wie Bilder und Heiligenfiguren in Sicherheit zu bringen.

Als das Feuer um 12.16 Uhr gemeldet worden sei, hätten sich keine Menschen mehr in der Kirche aufgehalten. In dem Gebäude kam es nach Angaben der Feuerwehr zu starkem Rauch. Das Feuer habe sich vor allem im Dach ausgebreitet. Insgesamt seien mehr als 200 Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung beteiligt gewesen.

Am Nachmittag waren noch Nachlöscharbeiten und die Räumung von Brandschutt im Gange. Zu den Ursachen des Brandes, der laut Polizei vom vorderen Teil des linken Kirchenschiffs ausging und auf einen Zwischenboden aus Holz und das Dach übergriff, gab es zunächst keine Erkenntnisse. Wegen des starken Rauches waren die Anwohner über Lautsprecher und das Radio aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.