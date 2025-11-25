Ravensburg: Betrug im Internet – Senior verliert über eine Million Euro

Erst ging es um kleine Beträge. Dann überwiesen zwei Männer immer mehr Geld an vermeintliche Anlageberater – doch es war Betrug.
Über Anzeigen im Internet sind zwei Senioren auf Betrüger hereingefallen – einer von ihnen verlor dabei über eine Million Euro. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilte, versprach die Anzeige eine vermeintlich lukrative Möglichkeit zur Geldanlage, woraufhin beide Männer zunächst rund 250 Euro investierten. Dann wurden sie von angeblichen Kundenberatern kontaktiert und gaben noch mehr Geld weiter.