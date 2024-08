1 Einsatzkräfte der Polizei untersuchen am Freitagabend den Tatort. Foto: dpa/David Pichler

Ein Asylbewerber wird in Ravensburg von einem anderen Flüchtling erstochen. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Was war der Grund?











Die Hintergründe für einen tödlichen Streit unter Asylbewerbern in Ravensburg in Oberschwaben sind noch unklar. Ein 25-Jähriger war am Freitagabend erstochen worden. Zuvor war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen dem Mann und einem 31 Jahre alten Asylbewerber vor einem Supermarkt eskaliert.