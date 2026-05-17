Rave über Stuttgart-21-Baustelle: Party mit Panoramablick über Stuttgart – „Geile Location“

Die Stuttgarter Reihe Techtation veranstaltet eine Panorama-Session im InfoTurmStuttgart – mit Blick auf Stuttgart 21, lokalen DJs und anschließender Nacht in der Lerche22.
Als um 16 Uhr die ersten Gäste im InfoTurmStuttgart (ITS) ankommen, scheint entgegen der Vorhersagen die Sonne auf die Baustelle von Stuttgart 21. Im dritten Stock stehen Besucher an der Bar oder auf dem schmalen Raucherbalkon mit Blick auf Gleise, Kräne und den Bahnhofsturm. Eine Etage höher läuft die Party. Im vierten Stock legen lokale DJs elektronische Musik zwischen House und Trance auf.