„Rave the Planet“ in Berlin

Bei Temperaturen über 30 Grad ist es einigen Fans bei der Techno-Parade „Rave the Planet“ offensichtlich zu heiß geworden. Die Berliner Polizei forderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag auf, ihre Kleidung anzulassen. Bei Twitter hieß es: „Eine Bitte, von der wir auch nicht dachten, dass wir sie mal absetzen müssen: Bitte entkleiden Sie sich nicht.“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten sich beschwert. Mit ähnlichen Worten wandten sich auch die Veranstalter an die Feiernden.