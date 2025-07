„Rave The Planet“ in Berlin

1 Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Foto: Christoph Soeder/dpa/Christoph Soeder

Vergiftungen mit Alkohol und Drogen waren laut Feuerwehr der Hauptgrund dafür, dass der Techno-Umzug für dutzende Gäste im Krankenhaus endete.











Link kopiert



Beim Love-Parade-Nachfolger „Rave The Planet“ am Wochenende in Berlin sind 13 Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. 27 weitere wurden schwer verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Hauptursache seien Intoxikationen gewesen, sagte Sprecher Dominik Pretz der Deutschen Presse-Agentur.