Rave mitten in der Stadt: „Stuttgart fehlt so etwas“ - Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Die Bedeutung von Soft-Clubbing wächst: Am Berliner Platz feierten Besucher:innen am Donnerstag beim kostenlosen Open-Air zu Techno und House. Was ist für die Zukunft geplant?
Am Donnerstagabend ist es am Berliner Platz heiß hergegangen: Beim kostenlosen Techno- und House-Open-Air sorgten nicht nur die hohen Temperaturen für Schweißperlen, sondern auch die treibenden Beats der drei DJs Crystal Crimez, Calda und Liroy. Alle drei sind Teil der Techtation Residenz. Von 17 bis 22 Uhr hatten Stuttgarter:innen die Möglichkeit, bei freiem Eintritt und kühlen Getränken unter freiem Himmel zu feiern. Wie kam das Event an?