Rave mitten in der Stadt: „Stuttgart fehlt so etwas“ - Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Die Bedeutung von Soft-Clubbing wächst: Am Berliner Platz feierten Besucher:innen am Donnerstag beim kostenlosen Open-Air zu Techno und House. Was ist für die Zukunft geplant?

Am Donnerstagabend ist es am Berliner Platz heiß hergegangen: Beim kostenlosen Techno- und House-Open-Air sorgten nicht nur die hohen Temperaturen für Schweißperlen, sondern auch die treibenden Beats der drei DJs Crystal Crimez, Calda und Liroy. Alle drei sind Teil der Techtation Residenz. Von 17 bis 22 Uhr hatten Stuttgarter:innen die Möglichkeit, bei freiem Eintritt und kühlen Getränken unter freiem Himmel zu feiern. Wie kam das Event an?

„Stuttgart fehlt so etwas“ „Wir hatten einfach mal wieder Lust auf einen coolen Abend und deswegen sind wir hierhergekommen“, sagt Timea Badt. Ihre Freundin Melissa Oltean erzählt: „Eine Freundin hat mir das Festival empfohlen und da dachte ich mir: Warum nicht?“ Die beiden 29-Jährigen freuen sich auf „die gute Musik und das gute Wetter“. Für Timea Badt steht fest: „Ich glaube, Stuttgart fehlt so etwas in die Richtung.“

Auch Bianca Fausel und Max Weber, beide 23 Jahre alt, sind begeistert: „Es ist schön, dass es solche Veranstaltungen in der Stadt gibt, vor allem auch, dass sie kostenlos sind“.Aus ihrer Sicht zieht das weitere Menschen an. Der Berliner Platz sei „ein cooler Treffpunkt“, an dem man Menschen im eigenen Alter treffen und neue Kontakte knüpfen könne.

Das Event am Donnerstagabend ist Teil der „Futuromundo – Cross-Innovation Konferenz“, einem zweitägigen Festival. Finanziert wird es nach Angaben der Veranstalter:innen durch ehrenamtliche Arbeit der Geschäftsführung, Ticketverkäufe sowie Sponsoren.

Stuttgarter Künstler:innen eine Bühne geben

Die Genehmigung der Stadt zu erhalten, sei „ein langwieriger Prozess“ gewesen, sagt Liroy, der unter anderem hinter der Idee steckt. „Wir hatten aber einen sehr tollen Sachbearbeiter“, so der DJ. „Es macht es natürlich leichter, wenn man jemanden hat, der selber auch motiviert ist, das durchzubringen.“ Sein Ziel sei es gewesen, insbesondere Stuttgarter Künstler:innen eine Bühne zu geben. „Das ist das erste Format seiner Art. Für die Premiere dachte ich, müssen unbedingt Stuttgarter Künstler:innen auf den Berliner Platz“, sagt der 27-Jährige.

Open-Air-Veranstaltungen seien derzeit besonders gefragt, sagt Moritz Liroy. „Junge Menschen wünschen sich im Moment einfach Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Softclubbing ist gerade ein ganz großes Stichwort.“ Zugleich seien solche Formate mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden. „Die Möglichkeit für Open-Air-Events ist in Stuttgart echt begrenzt“, sagt der Unternehmer. „Und es ist einfach irgendwie schön, wenn man in der Stadt so etwas bieten kann.“

Soft-Clubbing wächst - Clubs braucht es trotzdem

Kultur entstehe jedoch weiterhin vor allem in Clubs, betont Liroy. „Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die nicht aussterben.“ Mit Blick auf Open-Air-Veranstaltungen sagt er: „Aber es muss ein Angebot für beides geben, beides hat seine Daseinsberechtigung.“

Für die Zukunft planen die Veranstalter:innen nach eigenen Angaben weitere niedrigschwellige Angebote. „Es ist für uns wichtig, dass in unseren künftigen Konzepten alle Menschen einen Platz finden. Mit diesem kostenlosen Event wollten wir das erste Ausrufezeichen setzen“. Für Liroy steht fest: „Ich bleibe weiter dran und versuche, der Stadt etwas zurückzugeben.“