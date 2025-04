Rauswurf bei The Who: Jetzt reagiert Ringo Starrs Sohn Zak Starkey

Die Kultband The Who hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt. In einem Statement äußert sich der Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr nun zu seinem Aus: "Nachdem ich diese Lieder so viele Jahrzehnte mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig."

Die britische Rockband The Who hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey (59) getrennt. Seit 1996 war der Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr (84) Teil der Musikgruppe - doch jetzt ist Schluss damit. In einem Statement heißt es, dass die Band eine "gemeinsame Entscheidung" getroffen habe, "sich von Zak zu trennen". Die Gründungsmitglieder Roger Daltrey (81) und Pete Townshend (79) hätten "nichts als Bewunderung" für den Schlagzeuger übrig und "wünschen ihm das Allerbeste für seine Zukunft". Jetzt äußert sich erstmals Starkey selbst zu seinem Rauswurf aus der Band.

Zak Starkey: "Ich bin sehr stolz auf meine fast 30 Jahre bei The Who"

In einem Statement gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" sagt Starkey: "Ich bin sehr stolz auf meine fast 30 Jahre bei The Who." Für ihn sei es "die größte Ehre" gewesen, in die Fußstapfen von Keith Moon (1946-1978) zu treten - dem Original-Schlagzeuger der Band, einem engen Freund seines Vaters und seinem Patenonkel. The Who sei "wie eine Familie für mich" gewesen.

Lesen Sie auch

Ist das der Grund für Starkeys Band-Aus?

Grund für Starkeys Rauswurf soll angeblich gewesen sein, dass die Musiker bei einem ihrer Auftritte mit seiner Performance unzufrieden waren. Laut der britischen "Daily Mail" habe es "ein paar Probleme mit dem Schlagzeugspiel" gegeben und der Standard sei nicht so hoch gewesen, "wie alle wollten". Auch dazu nimmt Starkey Stellung - für ihn ist die Begründung offenbar nicht nachvollziehbar.

Demnach habe der 59-Jährige Anfang des Jahres unter mehreren Blutgerinnseln in seiner rechten Wade gelitten. "Diese sind nun vollständig verheilt und beeinträchtigen weder mein Schlagzeugspiel noch mein Laufen. Nachdem ich diese Lieder so viele Jahrzehnte mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig, dass irgendjemand ein Problem mit meinem Auftritt an diesem Abend hatte, aber was kann man machen?", so Starkey.

Der Schlagzeuger plane nun "eine dringend nötige Auszeit" mit seiner Familie zu nehmen. Zudem wolle er seine Autobiografie fertigstellen. "29 Jahre in jedem Job sind eine schöne Zeit, und ich wünsche ihnen alles Gute", betont Starkey. Er bleibe der "größte Fan" von The Who.