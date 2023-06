1 Knapp drei Kilogramm Marihuana waren in dem eingegrabenen Fass gebunkert. Foto: Polizei Stuttgart

Im Dezember 2019 hat die Stuttgarter Polizei von einem kuriosen Drogenfund berichtet. Jetzt erzählt der Pilzsammler, wie er auf das Fass gestoßen ist.









Stuttgart - Eigentlichen waren Stefan Wagner (Name geändert) und seine Frau auf Steinpilze und Maronenröhrlinge aus an jenem Dienstag im Winter 2019. Das Paar macht regelmäßig seine Runde im Wald rund um den Stuttgarter Frauenkopf. Dass der 40-Jährige und seine Frau die Pilzsuche in der Gesellschaft von Polizeibeamten beenden würden, hätten sie nicht gedacht.