1 Woran erkennt man einen Polizisten? Er ist nicht immer so deutlich erkennbar. Foto: dpa

Zwei Kleindealer sind auf dem Weg zu einem Drogendealer. In der Stadtbahn fühlen sie sich sicher – falsch gedacht.

Stuttgart - Zu viel Geschwätzigkeit kann dumme Folgen haben – das gilt auch für junge Bösewichte. Wie die Polizei mitteilte, hat es am Freitagabend einen eher ungewöhnlichen Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche Drogendealer gegeben.

Ein 19-Jähriger war am Freitag kurz vor 20 Uhr mit einem 18-jährigen Begleiter in einer Stadtbahn der Linie U 4 in Richtung Hölderlinplatz unterwegs. Dort unterhielten sich beide über das, was da in einem Rucksack verpackt war. Was sie nicht bemerkten: Eine 24-jährige Frau, die als Fahrgast in der Nähe saß, bekam das Gespräch mit – und spitzte interessiert die Ohren. Denn es handelte sich um eine Polizeibeamtin – freilich in normaler Kleidung, sie war gerade auch nicht im Dienst.

Und dann heißt es für die Täter: Überraschung!

Doch ein Polizeibeamter ist immer im Dienst. Oder kann sich zumindest beim Erkennen einer Straftat in eben solchen versetzen. An der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie gab sich die 24-Jährige als Polizeibeamtin zu erkennen und forderte die jungen Männer auf, mit ihr die Bahn zu verlassen.

Ihre Kollegen hatten sie auch schon alarmiert. Und die schauten genauer hin: In dem Rucksack fanden die Beamten mehr als 100 Gramm Marihuana sowie rund Tausend Euro Bargeld – „in dealertypischer Stückelung“, so die Polizei. Die beiden Männer wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ein Haftgrund lag allerdings nicht vor. Der 19-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Besitz und Handel mit Betäubungsmittel rechnen.