Rauschende Ballnacht in Stuttgart: Noppers Luftgitarre, Glitzer und klare Kante – so war’s beim Ball der Aids-Hilfe

Wenn Stuttgarts OB Luftgitarre auf der Bühne spielt und „Let’s-Dance“-Sieger Diego Pooth die Stimmung noch wilder macht, feiert die Aids-Hilfe ihren Ball -glamourös und solidarisch.
Unter den strahlenden Kristalllüstern der ausverkauften Alten Reithalle erlebt Stuttgart am Samstagabend einen der wenigen verbliebenen klassischen Bälle der Stadt – und sicher den ungewöhnlichsten: den Weihnachtsball der Aids-Hilfe Stuttgart. Diesmal steht er im Zeichen eines Jubiläums. Die Aids-Hilfe Stuttgart feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Vier Jahrzehnte Prävention, Beratung, Testangebote und der unermüdliche Kampf gegen Diskriminierung – ein Auftrag, der noch aktuell ist, aber anders, erfahren 300 Gäste in dieser rauschenden Ballnacht.